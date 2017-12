Torre Annunziata: la zona sud senz'acqua

Carenza idrica improvvisa a Torre Annunziata. In particolare la zona sud della città è stata colpita subito dopo pranzo dall'assenza totale di approvvigionamento idrico. A partire dalle 14 interi quartieri cittadini sono stati lasciati a secco e non è ancora noto alla cittadinanza il motivo. Sia il rione murattiano che alcune zone di via Vittorio Veneto e di Rovigliano hanno visto improvvisamente i rubinetti a secco.

Immediata la protesta sui social network all'interno dei gruppi dedicati ai cittadini oplontini. Dalle segnalazioni degli utenti si è potuto costatare che il disservizio riguarda solo la parte sud della città mentre altri concittadini hanno scritto di non avere problemi. In molti si sono lamentati del fatto che non si tratta della prima volta in cui si trovano a dover far fronte a questo tipo di disagio nelle ore immediatamente successive al pranzo. In molti lamentano anche dei semplici abbassamenti di pressione dalle 14 in poi verificatisi anche nei giorni scorsi.