Carenza idrica: Gori chiama a casa per avvisare

Nell’ottica del miglioramento del servizio offerto all’utenza, Gori ha avviato un servizio di chiamata telefonica sulla linea fissa per avvisare delle interruzioni della fornitura idrica programmate per lavori alla rete o agli impianti. Tale modalità di comunicazione ai cittadini, valutata di notevole efficacia per la consegna dell’informazione, va quindi ad affiancarsi alle mail di avviso e agli sms che gli utenti possono ricevere registrandosi all’area clienti myGORI, alle informazioni pubblicate nella sezione Avvisi All’Utenza del sito www.goriacqua.com ed alle locandine affisse nelle strade interessate.

Gori, quindi, farà partire questa “chiamata a tappeto” attraverso una “piattaforma per la comunicazione istantanea di pubblica utilità”, oggi già in dotazione a diversi Comuni e soggetti della Pubblica Amministrazione, utilizzata principalmente per diramare un’allerta in tempo reale ai cittadini che risiedono in una determinata via o area di interesse. Gli abitanti dei Comuni e/o delle singole strade interessate dalla interruzione della fornitura idrica, dotati di linea fissa, riceveranno dunque preventivamente, da parte di Gori, una telefonata, con orari e motivazioni. Tale strumento consente, in particolare, di raggiungere l’utenza anziana, poco avvezza alle nuove tecnologie.

Questa procedura è stata già sperimentata negli ultimi 5 mesi da GORI attraverso una fase test che ha fornito risultati più che soddisfacenti, con 68.691 chiamate ed una percentuale di risposte del 76,96%. Per quel che concerne, invece, eventuali interruzioni della fornitura dovute a guasti improvvisi restano attivi i canali informativi del numero verde 800-218270, gratuito ed attivo 24 ore su 24, e la sezione Avvisi all’Utenza del sito www.goriacqua.com, costantemente aggiornata.