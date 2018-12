Nel giorno di Natale saltano le corse dei traghetti, turisti e pendolari occupano i traghetti

Proteste furibonde da parte di numerosi turisti e pendolari che, nel giorno di Natale, hanno dovuto trovare soluzioni last-minute per raggiungere Napoli da Ischia. "La Caremar infatti deciso di sospendere, ufficialmente per condizioni meteo-marine avverse, le corse delle 8.20 e delle 8.45 dirette a Napoli e Pozzuoli. Alcuni cittadini hanno anche occupato i traghetti e sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Se dovessero sussistere le condizioni chiederò la rescissione del contratto con la Caremar". Lo rende noto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

"Su questa vicenda incredibile andremo a fondo", aggiunge Borrelli. "Era palese il bel tempo del 25 dicembre e su questo vogliamo risposte serie da parte della compagnia. Non si capisce, infine, come mai potevano partire gli aliscafi e non i traghetti. La gestione delle compagnie del golfo di Napoli ci convince sempre di meno come siamo sempre meno soddisfatti del servizio offerto"