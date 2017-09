Terremoto Ischia, il Cardinale Sepe sull'isola incontra gli sfollati

Come promesso il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, è giunto questa mattina alla zona rossa di Casamicciola, in piazza Maio, per una visita delle zone maggiormente colpite dal sisma del 21 agosto scorso.

Sepe ha imboccato la zona rossa percorrendo via D'Aloisio e via Serrato dove è crollata la palazzina che ha intrappolato 8 persone, tra cui una delle due donne che hanno perso la vita, e dove miracolosamente si sono salvati i tre fratellini seppelliti dalle macerie per ore. Qui il cardinale ha sostato per un momento di preghiera. Ad accompagnarlo, il vescovo Lagnese, i vigili del fuoco e i sindaci di Casamicciola e Lacco Ameno.

Nelle prossime ore si recherànelle zone rosse de "La Rita" e del "Fango" a Lacco Ameno.