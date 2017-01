Il Cardinale Sepe: "Tornerò in strada ad aiutare i clochard"

"I giornalisti devono raccontare la verità senza nascondere, con umanità". Queste le parole del Cardinale Crescenzio Sepe nel corso della celebrazione della messa in memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La messa, nella struttura della Casa di Tonia, è stata concelebrata dall'assistente spirituale don Tonino Palmese, vicario episcopale.

"Tornerò ancora per strada perché è un'esperienza che mi ha fatto tanto bene, soprattutto tornerò a mettermi a loro disposizione, per ascoltarli. Dietro ognuno di loro c'è una storia che nasconde un dramma", ha fatto sapere Sepe che alcune notti fa si è recato in diversi punti della città dove abitualmente si radunano i senza fissa dimora, accompagnato dai volontari Caritas con il direttore don Enzo Cozzolino e dal suo segretario personale.

"Ci siamo attrezzati portando dei thermos con tè e latte caldi, piccoli dolcetti, dei panini e naturalmente coperte e indumenti per chi ne aveva bisogno. Mi sono fermato a parlare con tutti. Tra loro, una persona mi ha confessato di avere nostalgia delle melanzane sott'olio. La provvidenza ha voluto che qualche giorno prima mi fosse stato donato un barattolo di melanzane sott'olio e ho fatto in modo che gli fosse recapitato subito insieme con del pane. Lui è stato molto contento e diceva a tutti, mentre le distribuiva: "Queste sono le melanzane del cardinale", come a dire che sono più buone".