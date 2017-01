Sepe: "Non possiamo arrenderci alla disoccupazione giovanile"

Di fronte al problema della disoccupazione giovanile "non possiamo arrenderci né possiamo restare indifferenti. Sarebbe colpa gravissima per tutti, perché è in gioco il futuro dei nostri giovani e dell'intera società". É quanto ha detto nel corso dell'omelia pronunciata durante la funzione del "Te Deum" dal cardinale Crescenzio Sepe.

"Ci sono risorse umane e intellettuali che non vanno sprecate e che, anzi, vanno tutelate e valorizzate, attraverso il contributo di idee e di fattibilità che ciascuna componente della comunità è in grado di offrire" ha ammonito Sepe.

Il prossimo 8 e 9 febbraio, intanto, si riunirà tutta la Chiesa del Sud, "ossia tutte le Diocesi con la loro specificità, la loro vocazione, le loro criticità e soprattutto le loro proposte, non per fare analisi e rivendicare ma per proporre alle istituzioni pubbliche e alle parti sociali progetti concreti e possibili, tali da creare opportunità di lavoro".