Attività l'unità di crisi al Cardarelli, troppi afflussi: "Peggioreranno con l'arrivo dell'influenza"

Afflusso straordinario di pazienti al Cardarelli. Il direttore generale Ciro Verdoliva ha attivato l'unità di crisi per fronteggiare il problema.

"L'analisi dei dati dei nostri sistemi informatici e l'esperienza degli scorsi anni ci dà ragione di credere che gli accessi aumenteranno ancora in occasione della prima ondata di influenza, già nelle prossime ore e nei prossimi giorni, portando una situazione complessa a diventare molto seria".

Il Cardarelli è attivato e intensificato i contatti con le altre aziende ospedaliere per individuare posti letto per i pazienti in eccedenza. I dati aggiornati alle 9 di oggi vedono nel pronto soccorso 230 accessi medi negli ultimi 3 giorni.