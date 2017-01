Ospedale Cardarelli, numeri record nel 2016

Con le sue cinque Tac di ultima generazione l'Ospedale Cardarelli conferma di essere uno dei pochi baluardi di una sanità che soffre per anni di tagli lineari e blocco del turnover.

Nel 2016 le unità di diagnostica per immagini hanno registrato numeri incredibili, numeri che sono la cartina di tornasole di un’attività che non conosce sosta, sia in emergenza che in elezione. Scendendo nel dettaglio, il Padiglione Palermo, dotato di una Tac a 64 slice (strati o fette), ha eseguito 4mila esami.

In questo modo è stato possibile rispondere alle esigenze di cura dei pazienti afferenti ai reparti di Oncologia, Pneumologia ed Ematologia (sia reparti di degenza che ambulatori). Incredibile anche il fatto che la Tac in questione sia stata rotta solo un giorno in tutto il 2016.

Non da meno i numeri del Padiglione Dea (vale a dire il padiglione del Pronto Soccorso) che ha in dotazione una Tac a 64 slice per la neurologia d’urgenza. Complessivamente parliamo per il 2016 di 25mila realizzati, 68,5 al giorno in media, con soli sette guasti segnalati in un anno. Incredibili anche i tempi di intervento per riparazione, mai più di un giorno. Sempre nel DEA (Pronto Soccorso) ci sono poi altre 2 Tac Total Body, rispettivamente da 64 e 128 slice. Queste due macchine hanno eseguito complessivamente 73.966, dei quali 47.536 in urgenza. Nell’ultimo anno la Tac a 64 slice si è guastata solo 7 volte, mentre quella a 128 slice si è fermata una sola volta ed i guasti sono sempre stati risolti entro 24 ore.

Questi sono i numeri certificati dal Direttore U.O.C. Radiologia di Pronto Soccorso (dr.ssa Luigia Romano) in collaborazione con l’Ingegneria Clinica del più grande Ospedale del Mezzogiorno d’Italia.

"Volumi importanti – sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva – soprattutto in un contesto gravato da moltissime difficoltà quotidiane del resto del territorio. Questi numeri rispecchiano a pieno il nostro impegno nella realizzazione della mission alla quale siamo chiamati, vale a dire garantire salute".

"Il Cardarelli c'é, sempre, i cittadini lo sanno bene, lo sanno bene tutti coloro che si affidano con fiducia alla struttura, alla tecnologia e, soprattutto, alla professionalità e all'esperienza dei cardarelliani".