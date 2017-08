Cardarelli, il direttore generale: "Vi spiego il perché di scandali e barelle"

"Abbiamo attivato un sistema informatico per avere sempre chiara qual è la situazione dei posti letto in ospedale. Vogliamo offrire un servizio sempre migliori agli utenti. I cittadini devono fidarsi del Cardarelli". A parlare è Ciro Verdoliva, il direttore generale dell'ospedale più grande del Mezzogiorno.

Nell'intervista esclusiva rilasciata a Napolitoday, il direttore risponde alle domande sui recenti scandali che hanno colpito la struttura, come le cozze cucinate in reparto e le offese a una donna che doveva partorire: "Chi ha sbagliato pagherà a breve". Verdoliva spiega anche come si lavora per risolvere il cronico problema delle barelle: "Tutti i cittadini vengono al Cardarelli, questo crea un problema di sovrafollamento. Gli utenti devono cominciare a fidarsi delle strutture territoriali, che potrebbero scremare buona parte del flusso. Oggi, le emergenze le affrontiamo e se siamo costretti a rimettere le barelle in corridoio, nel giro di poche ore, anche grazie al supporto degli altri ospedali cittadini riusciamo a smaltirle".

Agosto è sempre stato un mese critico per il Cardarelli: "Abbiamo avuto 300 accessi di media e siamo andati in difficoltà, ma abbiamo retto e siamo riusciti a rispondere bene. Per questo motivo, ringrazio il personale di questo ospedale. I cittadini fanno bene a fidarsi di noi".