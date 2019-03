Cardarelli, salvavita cardiaco sabotato: scatta l'inchiesta

Vicenda al limite dell'assurdo al Cardarelli di Napoli. Il caso, avvenuto il mese scorso, viene fuori soltanto oggi: qualcuno avrebbe sabotato il salvavita per i malati di cuore, silenziandole l'allarme sonoro sonoro. A monte dell'anomalo silenzio in unità cardiologica, si è poi scoperto, c'era infatti una graffetta inserita nell'apparecchiatura.

Si tratta di strumentazioni il cui allarme serve per il pronto intervento della vigilanza, attiva 24 ore su 24, sui pazienti: per fortuna non è accaduto nulla di grave, ma sarebbero potute morire delle persone.

Il grave episodio è stato denunciato dal primario del reparto Ciro Mauro, il quale ha anche effettuato una verifica interna. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla magistratura. Si indaga sull'eventualità di un sabotaggio interno, così come sulla possibilità che qualche paziente in particolare potesse essere la vittima designata. A riportare la notizia è il Mattino.