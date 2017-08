Cardarelli, arrivano i Nas: "La salma non è rimasta tre ore in corsia"

La versione fornita dalla direzione generale dell'ospedale Cardarelli sulla vicenda del cadavere che, secondo la parente di una paziente ricoverata, sarebbe stato lasciato per 3 ore in un reparto dell'ospedale, a pochi metri da un bagno, è giusta, secondo i carabinieri del Nas, giunti sul posto.

"La salma non è stata mai appoggiata nel bagno, nè tantomeno per tre ore. Il paziente, come sempre accade al Cardarelli, ha ricevuto il massimo rispetto, nella malattia e, purtroppo, anche nella morte. Dopo il decesso per permettere la composizione della salma ed evitare che restasse nell'area di degenza, come del resto da prassi, si è provveduto al trasferimento nella medicheria del reparto. L'area in questione è inibita ai degenti. La salma è stata poi prelevata alle ore 10,50 e trasportata all'obitorio", ha scritto in una nota la direzione generale. Tale versione dell'ospedale è stata dunque confermata dai Nas.