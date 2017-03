Carciofi arrostiti su una brace lungo il ciglio della strada: c'è il maxi sequestro

Un'operazione anti frode alimentare e per la sicurezza dei consumatori è scattata questa mattina a Torre del Greco, in zona Litoranea e a Cappella Bianchini. Gli agenti della polizia municipale, guidati dal vice comandante Gerardo Visciano, hanno denunciato due persone e sequestrato 80 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione.

A finire nell'occhio del ciclone, carciofi arrostiti su una brace lungo il ciglio della strada e pane cafone venduto senza rispettare le norme igienico-sanitarie. I carciofi venivano cucinati su una fornacella all'aria aperta, senza alcuna precauzione.