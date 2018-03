Avvistato un grosso topo nel carcere di Poggioreale: "E' vergognoso"

Un grosso ratto si aggirava per i corridoi dell'ufficio matricola della Casa Circondariale di Poggioreale a Napoli. La denuncia arriva dal sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. "Ci si dovrebbe vergognare per come viene lasciato allo sbando il Personale di Polizia Penitenziaria, in condizioni insalubri, indecenti e vergognose: e invece non sembra fregare a nessuno il degrado nel quale lavorano gli agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di Poggioreale", denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.

"Questa mattina- spiega- negli uffici della matricola è stato rinvenuto un enorme ratto: panico e spavento tra i colleghi della Matricola che e' situata sotto il livello della strada praticamente scantinato. Immediata e spontanea la protesta dei poliziotti penitenziari dell'Ufficio, che comprensibilmente e legittimamente sono stanchi di questa situazione. Una situazione assurda, da tempo ben nota a tutti e che non puo' essere ulteriormente trascurata". Capece denuncia che "il degrado del carcere di Poggioreale è vergognoso e il SAPPE, come primo e più rappresentativo Sindacato della Polizia Penitenziaria, rappresenterà ai vertici nazionali e regionali dell'Amministrazione Penitenziaria tali criticità.