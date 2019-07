Carcere Poggioreale, arrivano i frigoriferi. Il garante: "Sovraffollamento inaccettabile"

Nel carcere di poggioreale arrivano i frigoriferi. "Ogni cella avrà un refrigeratore - annuncia Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania - per un totlae di 200 frigoriferi. Un'iniziativa possibile grazie a una mia proposta e all'impegno dell'Assessorato alle Politiche sociali della Regione".

Sicuramente si tratta di una buona notizia, in un periodo in cui le temperature sono proibitive. Ma le problematiche di Poggioreale restano tutte: "In questo carcere si soffre di un sovraffollamento del 150 per cento, è inammissibile - prosegue il garante - Il Governo continua ad annunciare la realizzazione di nuove carceri, ma per ora sono le solite chiacchiere. A questo va aggiunto che nel dicembre 2016 sono stati stanziati 15 milioni per la ristrutturazione delle case circondariali. Da allora, a Poggioreale abbiamo assistito solo a un paio di visite del provveditorato ai lavori pubblici. Anche in uesto caso, mi sembra una cosa non accettabile".