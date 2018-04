Droga e telefonini in cella: la scoperta nel carcere minorile

La polizia penitenziaria ha sequestrato un telefonino e della sostanza stupefacente all'interno di una cella del carcere minorile di Airola in cui sono rinchiusi due giovanissimi detenuti napoletani. A renderlo noto è Donato Capece, segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Non è la prima volta che si registrano tentativi di introduzione di droga e armi in questo istituto penitenziario", scrive Capece. "Il sindacato sollecita l'allontanamento dei soggetti responsabili del fatto e chiede l'installazione di moderne apparecchiature atte a schermare la struttura per impedire telefonate dal carcere verso l'esterno".