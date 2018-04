Carabinieri travestiti da operai arrestano due estorsori

Si sono travestiti da operai ed hanno arrestato due estorsori che erano andati a chiedere il pizzo in un cantiere. È successo a San Sebastiano al Vesuvio dove i carabinieri hanno arrestato due emissari del clan Piscopo. I due, un 22enne ed un 36enne, sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si erano recati per nel cantiere edile per farsi consegnare 1.500 euro in contanti chiesti precedentemente per conto della cosca.

Ad attenderli c'erano però i militari che al momento dello scambio sono intervenuti. I due estorsori hanno provato anche a scappare a bordo di un'auto ma sono stati fermati dopo un breve inseguimento. Perquisiti, oltre ai soldi appena ricevuti e restituiti al titolare dell'azienda, hanno anche trovato altri 1.520 euro nascosti in un borsello. Non è ancora chiara la provenienza di questa somma. I due arrestati sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale.