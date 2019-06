Carabinieri, per il 205mo anniversario dell'Arma stand e dimostrazioni al Plebiscito

Sono in corso le celebrazioni per il 205esimo anniversaro della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Per l'occasione sono stati allestiti numerosi stand dimostrativi in piazza del Plebiscito. La cerimonia è invece prevista come ogni anno domani, mercoledì 5 giugno. alle 18:30, presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" di via Salvatore Tommasi.