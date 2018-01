Operazione Gulp: gli spacciatori ingoiano cocaina quando arrivano i Carabinieri

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Comando Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Nola nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di spaccio di cocaina. La lunga e laboriosa attività investigativa, operata dalla Stazione Carabinieri di Terzigno - avviata agli inizi del mese di Ottobre 2016 e terminata nel febbraio 2017 - ha permesso di identificare e monitorare i quattro indagati, accertando numerosi episodi di spaccio, a Terzigno e nei comuni limitrofi di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano ed in generale nell'hinterland vesuviano. Molti sono stati i riscontri investigativi acquisiti nel corso delle indagini. Il GIP presso il Tribunale di Nola ha disposto i domiciliari per quattro persone.



Le indagini hanno avuto inizio a seguito di segnalazioni di soggetti abituali assuntori di cocain, che hanno consentito di dare avvio ad investigazioni di carattere tecnico, grazie alle quali è stato possibile acquisire un consistente compendio indiziario posto poi a base della richiesta di misure cautelare e della conseguente ordinanza. L'indagine è stata denominata dalla PG Operante 'GULP', in quanto è stato accertato in numerosi episodi che gli acquirenti e gli stessi indagati, pur di impedire il recupero della dose di cocaina ed il controllo di polizia, non esitavano a deglutire quanto in loro possesso mettendo a rischio la loro stessa incolumità fisica.