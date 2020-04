Detersivi illegali e scarico nelle fogne: sequestrano impianto abusivo

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Napoli hanno scoperto e sequestrato a Ponticelli un impianto clandestino di produzione di detersivi e igienizzanti. I prodotti, destinati alla rivendita a grossisti e società anche fuori Regione, erano fabbricati in assenza di ogni autorizzazione prevista. Quattro i lavoratori in “nero” trovati a miscelare solventi e detergenti per la produzione di sanificanti e antibatterici. Le acque reflue di scarico, inoltre, erano scaricate illegalmente nella pubblica fognatura. L’impianto, le attrezzature in esso utilizzate e i prodotti chimici ricavati illecitamente sono stati sequestrati, per un valore totale di 500mila euro. I due titolari sono stati denunciati.