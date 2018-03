Controlli in tutta la Campania da parte dei carabinieri per scovare luoghi in cui, in vista della Pasqua, vengono macellati agnelli abusivamente.

I militari dell'arma hanno trovato macelli illegali in diverse zone: ai Colli Aminei, come a Nola, fino anche al casertano, dove sono stati sequestrati 6.500 capi di bestiame, di cui 1.500 sotto i sei mesi di vita.