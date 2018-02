Compravendita di abiti rubati al tavolo del ristorante: quattro arresti

Compravendita di abiti rubati al tavolo di un ristorante di Casoria. Venditori e acquirenti seduti gl uni di fronte agli altri fino all'arrivo dei carabinieri che hanno sventato la trattativa.

Lo corso 17 gennaio, una fabbrica tessile di Santa Maria la Carità subì un furto di abiti da uomo fatti a mano: 930 completi per un valore di 500mila euro. I malviventi, in fase di identificazione, si introdussero nell’azienda e portarono via le manifatture caricandole in un furgone. Le indagini dei carabinieri di Sant’Antonio Abate iniziarono immediatamente e dopo pazienti accertamenti e pedinamenti hanno portato in un ristorante di Casoria.