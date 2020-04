Accordo Poste e carabinieri: i militari consegneranno le pensioni a domicilio

Gli anziani possono chiedere ai carabinieri di ricevere le pensioni direttamente a casa. È la novità, in tempo di emergenza Covid-19, possibile grazie alla collaborazione tra l'Arma e Poste Italiane valida sul territorio nazionale e ora anche in Campania e in provincia di Napoli.

Così il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli Canio Giuseppe La Gala: "L'Arma è da sempre vicina alle esigenze dei cittadini e soprattutto alle fasce più deboli. Grazie a questa convenzione potremo consegnare le pensioni a casa degli ultrasettancinquenni. è una iniziativa che rientra nell'ambito delle misure anti contagio perchè permette di evitare assembramenti fuori dagli uffici postali, ma anche di aiutare le persone sole e anziane, di evitare truffe, scippi e rapine".

I militari si receranno alle poste per riscuotere le pensioni e consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un'apposita delega scritta. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri. Il servizio non potrà essere reso ai pensionati over 75 che abbiamo già delegato altre persone alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o vivano con familiari.

La prima consegna è avvenuta stamane, ad un 78enne di Procida. Il comandante della stazione locale ha recuperato la somma nell'ufficio postale dell'isola e raggiunto l'abitazione del beneficiario per la consegna.

"In questo periodo i carabinieri sono molto attenti e vicini ai cittadini, hanno consegnato medicine a casa di ammalati, viveri ai bisognosi e tablet agli studenti. Stamattina ad Ercolano hanno comprato dei giochi per regalarli a dei bambini che avevano attirato l'attenzione di una pattuglia. Sono gesti molto belli che inorgogliscono - ha concluso il comandante La Gala - fanno capire quale è la missione dei carabinieri, cioè essere vicini e al servizio dei cittadini e, specialmente in questo momento, cercare di stare al loro fianco".