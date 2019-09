Alimentava il forno con pezzi di legno con chiodi, solventi e vernici: denunciato panificatore

I militari si sono recati in un panificio di Brusciano dopo aver ricevuto dai cittadini diverse segnalazioni in merito alla fuoriuscita di fumo nero dall'attività. Nel negozio in effetti i militari hanno scoperto diverse e gravi irregolarità.

Quando sono entrati la panificazione era in corso e il fornaio, un 64enne di Brusciano, stava alimentando il forno ad induzione con pezzi di legna alcuni dei quali avevano dei chiodi conficcati. I carabinieri gli hanno immediatamente imposto di interrompere la cottura del pane (che poi è stato smaltito) e di spegnere il fuoco. Inoltre nei pressi del forno, nel sottotetto e nell’area antistante l’ingresso del panificio erano accatastati 50 quintali di legna trattata con vernici, solventi o colla verosimilmente da gettare nelle fiamme per alimentare il forno ma sono stati sequestrati prima.

Nel panificio i carabinieri hanno inoltre sequestrato 336 confezioni di pelati poiché erano non tracciabili in quanto senza etichette. Sequestrati anche 50 chili di pane privi anche questi della tracciabilità e senza indicazioni sugli ingredienti utilizzati durante la lavorazione.

Il titolare è stato sanzionato per 1.800 euro e denunciato: risponderà di abbandono, smaltimento illecito e combustione illecita di rifiuti.