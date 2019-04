Paura al Vasto, extracomunitario ferisce due carabinieri

Due carabinieri della compagnia Stella sono rimasti feriti questa mattina, alle 11:00 circa, in via Firenze, nel quartiere Vasto, mentre cercavano di placare un cittadino extracomunitario che, da alcuni minuti, brandiva una bottiglia rotta spaventando e molestando i passanti. L'uomo - in evidente stato di agitazione - è stato fermato ma ha opposto resistenza e ha ferito i due militari intervenuti. A chiamare l'intervento del 112 sono stati i residenti, intimoriti dall'uomo.



I due carabinieri aggrediti sono stati soccorsi all'ospedale Loreto Mare. Le loro contusioni guariranno in sette giorni. L'uomo è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.