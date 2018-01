Contrasto al lavoro nero, Carabinieri denunciano gli amministratori di tre ditte

Contrasto allo sfruttamento del lavoro, i Carabinieri della tenenza di Caivano ispezionano tre ditte e denunciano due amministratori, insieme ai colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli.

Nell'ambito di servizi per il contrasto all’intermediazione illegale e allo sfruttamento del lavoro, è stato denunciato in stato di libertà l’amministratore 57enne di due ditte di costruzioni a Caivano, cui sono state contestate 3 sanzioni penali per violazioni al testo unico per la sicurezza sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale e 2 sanzioni amministrative per l’accertata presenza di 2 lavoratori in nero.

Denunciato anche un 62enne di Marcianise, amministratore unico di una ditta di costruzioni, cui sono state contestate 2 violazioni penali al testo unico e una sanzione amministrativa per la presenza di un lavoratore a nero.