Cibo scaduto e non tracciabile, a Grumo Nevano e Sant'Antimo sequestri dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Napoli, nell’ambito di un servizio mirato alla verifica della tracciabilità dei prodotti alimentari, hanno effettuato controlli in due negozi di generi alimentari, a Grumo Nevano e Sant'Antimo. A Sant’Antimo, in un alimentari gestito da una cittadina di origini bengalesi, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del frigo circa 50 chili di carne e pesce conservati senza alcun rispetto per norme igienico-sanitarie. Gli alimenti sono stati sequestrati anche perché non tracciabili.

A Grumo Nevano, in un mini market, i militari hanno proceduto al sequestro di diverse confezioni di cibi messi in vendita nonostante fossero scaduti: si parla di 25 confezioni di cumino, 30 di chapati (un tipico cibo indiano), 30 confezioni di mostarda, 80 confezioni di polenta e diverse confezioni di fagioli. Anche in questo caso la merce è stata sequestrata.