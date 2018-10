"Tutti a terra": scena da film a Giugliano. I carabinieri trovano armi in tre veicoli

Un gruppo composto da dieci carabinieri in borghese della compagnia di Giugliano ha fermato, armi in pugno, un furgone nei pressi dell'uscita dell'Asse Mediano. La notizia è riportata da il Mattino. I militari hanno fatto stendere gli otto occupanti del furgone di due auto che seguivano e, all'interno dei veicoli hanno rinvenuti diverse armi. Gli otto fermati - di età compresa tra i 19 e i 40 anni - sono stati accompagnati in caserma per ulteriori chiarimenti.