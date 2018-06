False prove per arrestare un finto terrorista: tre carabinieri arrestati

L'accusa è di aver fabbricato delle prove per effettuare un arresto e riceve un encomio. Per loro è scattata subito la sospensione, e non solo. Protagonisti tre carabinieri arrestati questa mattina a Giugliano, dove erano impiegati, dai militari della Guardia di finanza. Le fiamme gialle, coordinate dalla procura di Napoli Nord hanno scoperto che gli uomini dell'Arma avevano accusato falsamente un cittadino extracomunitario.

A lui avevano addebitato il possesso di armi clandestine che dovevano servire per atti di terrorismo internazionale. Una costruzione che gli investigatori ritengono creata ad arte e le armi piazzate dagli stessi carabinieri per incastrare l'arrestato. I militari, due sottufficiali ed un appuntato, sono accusati di calunnia, falso e detenzione di armi clandestine. Attualmente sono stati trasferiti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.