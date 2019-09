Carabiniere ucciso: nuove immagini dalle telecamere. Slitta il Riesame

Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma dagli americani Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjort. Ci suono nuove immagini a disposizione degli investigatori per valutare i fatti nei minuti precedenti al momento in cui venne accoltellato il carabiniere. I nuovi frame su cui sta lavorando la procura provengono da telecamere di sorveglianza della zona nei pressi dell'albergo. In particolare viene ripresa via Federico Cesi, nel quartiere Prati, dove è avvenuto l'omicidio. L'area catturata dalle registrazioni è molto vicina a quella dell'albergo dove risiedevano i due e dove si sono rifugiati subito dopo il delitto.

Le immagini

Le immagini ritraggono i due statunitensi intenti a percorrere a piedi la zona come se stessero “perlustrando” l'area prima dell'appuntamento con il militare e il collega Andrea Varriale. Immagini che vanno a unirsi a quelle raccolte nei giorni successivi al delitto e che potranno fornire dettagli utili all'inchiesta combinate con quelle già a disposizione, soprattutto rispetto ai tempi e alla modalità del delitto. Intanto prosegue anche la battaglia legale delle difese. In particolare quella di Natale Hjort che punta a ridurre la responsabilità dell'indagato nel delitto.

Il Riesame

Gli avvocati che patrocinano la difesa del giovane hanno chiesto un differimento dell'udienza dinanzi al tribunale del Riesame di Roma prevista per domani. Richiesta accordata e udienza rinviata al prossimo 16 settembre. La difesa di Elder Lee ha invece formalmente rinunciato a ricorrere al tribunale delle Libertà e qualsiasi richiesta sulla misura cautelare, inflitta a colui che viene considerato l'esecutore materiale del delitto, verrà presentata al Gip successivamente.