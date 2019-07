Carabiniere ucciso, il sindaco-amico di Somma: "Riempiva la vita di tutti. Funerali di Stato"

Salvatore Di Sarno non è soltanto il sindaco di Somma Vesuviana, Comune d'origine di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma mentre cercava di fermare una banda di rapinatori. Salvatore Di Sarno era amico del vicebrigadiere, lo conosceva da anni, così come conosce tutta la famiglia. Per questo motivo, nel ricordare il giovane di 35 anni morto in seguito a sette coltellate, le sue parole sono spesso frenate dalla commozione. "Era un ragazzo straordinario - racconta - ha fatto tanti sacrifici per l'Arma dei carabinieri. Una persona che riempiva di gioia la vita di tutti e per questo sarà ancora più difficile accettare questa tragedia. Ho provato a contattare il fratello ma non mi ha risposto, posso solo immaginare il dolore che la famiglia sta provando in questo momento. Ci siamo sentiti pochi giorni prima del suo matrimonio (si è sposato nel mese di giugno, ndr), gli avevo chiesto di salutarci al solito bar".

Di Sarno ha annunciato il lutto cittadino e annuncia che per Mario ci saranno i funerali di Stato: "Sono ancora in attesa dell'ufficialità - spiega il primo cittadino - però potrebbero esserci lunedì 29, a mezzogiorno, nel nostro Comune". Il sindaco Di Somma chiede che la vicenda del carabiniere non diventi terreno di speculazione politica, visto che ad ucciderlo sarebbe stato un immigrato fermato per rapina e tentata estorsione: "Un criminale è un criminale a prescindere dalla nazionalità e dal colore della pelle. Questi episodi non devono farci dimenticare che molti immigrati arrivano nel nostro Paese per lavorare e migliorare la propria vita".

(Foto e video utlizzati messi a disposizione da Romatoday.it)