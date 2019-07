Carabiniere ucciso, le risposte ai dubbi sull'omicidio di Mario Cerciello Rega

Ieri si sono tenuti i funerali a Somma Vesuviana di Mario Cerciello Rega, il vice-brigadiere dell'arma dei carabinieri, ucciso in strada a Roma con 11 coltellate da Finnegan Lee Elder. Nei giorni successivi all'omicidio sono state tante le ricostruzioni sull'accaduto e non sono mancati i dubbi sulle procedure seguite dai due carabinieri nell'operazione che ha poi portato alla morte Cerciello Rega. Ieri i carabinieri hanno chiarito nel dettaglio come si sono svolte le operazioni.

Perché i carabinieri sono intervenuti in borghese?

Mario Rega Cerciello e Andrea Varriale sono stati chiamati a intervenire per "il cavallo di ritorno" in quanto indossavano abiti civili in un'auto senza segni riconoscibili e quindi potevano passare maggiormente inosservati. Avevano il compito, nella notte tra giovedì e venerdì, di presentarsi all'appuntamento con i due americani al posto del derubato Sergio Brugiatelli, al quale avevano chiesto soldi e droga in cambio dello zaino rubato. Se si fossero recati all'appuntamento con le divise i due statunitensi sarebbero potuti scappare.

Perché il collega di Cerciello Rega non ha sparato?

L'aggressione è stata immediata, Cerciello Rega è stato colpito ripetutamente all'addome prima che potesse difendersi e contrattaccare. "Fermati, siamo carabinieri, basta!" sono state le sue parole prima di accasciarsi a terra sanguinante. Quando la rissa è finita Varriale ha soccorso il collega colpito da 11 coltellate anziché rincorrere e sparare al buio contro i due aggressori in fuga.

Maghrebini o americani?

La pista dei maghrebini, indicati inizialmente come i responsabili dell'aggressione, ha creato caos nelle fasi iniziali delle indagini. Sarebbe stato Sergio Brugiatelli, vittima del furto e della tentata estorsione da parte dei ragazzi americani, a indicarli come cittadini nord africani, probabilmente in un momento di confusione. Varriale invece dopo un comprensibile momento di choc indicherà gli aggressori come occidentali.

Cosa accadde due ore prima dell'omicidio?

I carabinieri Varriale e Rega vengono chiamati in piazza Mastai da 4 colleghi che, liberi dal servizio, hanno notato dei movimenti sospetti. Provano a inseguire quelle persone, a fermare Brugiatelli, poi lo spacciatore, quindi Natale Hjorth, l'americano che viene accompagnato a comprare lo stupefacente e che viene sorpreso a raccogliere un involucro da terra, che spiegherà essere Bentelan prima di consegnarlo al militare dell'arma.

Informatore dei carabinieri?

Brugiatelli non è confidente dei carabinieri. E' stato indagato insieme al pusher per spaccio di stupefacenti, non è un informatore e lo dimostrerà nel colloquio con la centrale operativa del 112. E' semplicemente una vittima di furto prima e di tentata estorsione poi. Vuole riprendere il suo cellulare al quale i due americani rispondono, decisi a fargli pagare non solo l'acquisto mancato ma anche la truffa della tachipirina spacciata al posto della cocaina.

Visita in carcere

Intanto, Finnegan Elder e Gabriele Natale Hjorth hanno ricevuto in carcere la visita delle autorità consolari statunitensi, che stanno fornendo loro assistenza". Lo hanno riferito fonti del dipartimento di Stato americano.