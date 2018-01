Carabiniere tenta il suicidio nel Palazzo di Giustizia: è gravissimo

Emergono nuovi dettagli sul drammatico episodio avvenuto stamattina al Tribunale di Napoli, dove un esponente delle forze dell'ordine ha provato a togliersi la vita.

Il tentato suicidio, avvenuto al 29mo piano della Torre A del Palazzo di Giustizia, è stato ad opera di un maresciallo dei carabinieri di 45 anni. L'uomo, di Caserta, era in servizio al Tribunale partenopeo.

Ha tentato di uccidersi sparandosi un colpo di pistola alla testa, alla tempia, con la pistola d'ordinanza. Si trovava in ufficio, al reparto “Servizi magistratura”.

La vittima è al momento in condizioni giudicate molto gravi. È stato trasportato in codice rosso al Cardarelli – dov'è tuttora ricoverato – via elisoccorso della croce rossa. Non sono ancora chiare le motivazioni dell'estremo gesto, che pare possano imputarsi a problemi di natura personale.