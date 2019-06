Ragazza cade a mare di notte: salvata da un carabiniere

Ha perso l'equilibrio ed è caduta in acqua dal pontile del piazzale Aragonese a Ischia. A evitare la tragedia è stato un carabiniere libero dal servizio. Attimi di paura ieri sera, intorno alle 23, a Ischia dove un carabiniere libero dal servizio ha salvato una 15enne caduta in acqua. La giovanissima era insieme agli amici sul pontile del piazzale Aragonese quando ha perso l'equilibrio ed è caduta in acqua.

Il salvataggio

Sul posto c'era il militare che si è accorto della caduta e si è subito lanciato in acqua per salvare la giovanissima. In preda al panico, non è stato facile portarla in salvo e il carabiniere si è anche ferito contro il cemento del pontile. La ragazzina, però, stava bene e ha avuto solo un gran spavento.