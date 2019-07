Carabiniere ucciso, la moglie: "Me lo hanno ammazzato"

"Me lo hanno ammazzato". Così, straziata dalle lacrime, la moglie del carabiniere ha urlato la propria disperazione all'esterno della camera mortuaria del Santo Spirito, a Roma. La notizia è riportata dall'Ansa. "Lei viveva per lui", racconta un amico del Vice Brigadiera Cerciello Rega. "Una tragedia". In questi minuti centinaia di persone, parenti e amici, si stanno radunando all'esterno della camera mortuaria. I funerali di Stato dovrebbero tenersi lunedì a Somma Vesuviana.

Mario Cerciello Rega è stato ucciso nella notte da un rapinatore, probabilmente maghrebino. In queste ore le indagini proseguono per assicurare alla giustizia il responsabile. Il Vice Brigadiere avrebbe - come riportato da RomaToday - fermato in flagranza di reato un uomo che aspettava una ricompensa di 100 euro in cambio di un borsello rubato, il classico 'cavallo di ritorno', che era stato scoperto dal Vice Brigadiere. La reazione del rapinatore, inaspettata, è stata letale: si parla di numerose coltellate, anche al cuore.

