Rissa in un supermercato con un coltello: carabiniere minacciato e strattonato

I Carabinieri della Stazione di Gragnano hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne del luogo, resosi responsabile di resistenza e minaccia a pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per porto di oggetto atto a offendere un 56enne di Gragnano, anch’egli già noto, in atto agli arresti domiciliari con permesso di assentarsi.

Un militare dell’Arma effettivo alla locale Stazione era intervenuto libero dal servizio per sedare una lite in corso tra dipendenti di un supermercato e l'uomo e, successivamente, tra l'uomo e il 56enne, che nel frattempo aveva preso un coltello da cucina dalla propria vettura.

Raggiunto da rinforzi del comando il carabiniere ha arrestato il 45enne, dopo essere stato afferrato al petto e minacciato.