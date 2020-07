Lite in strada, carabiniere interviene e resta ferito

Un carabiniere è rimasto ferito la scorsa notte a San Giorgio a Cremano.

Il militare era intervenuto con un collega per sedare una lite tra due persone in strada.

La situazione è sfuggiata di mano con uno dei due che, in escandescenze, si è scagliato contro il rappresentante delle forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto si apprende, pare il militare abbia riportato una frattura e si trovi ora all'Ospedale del Mare. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti ma si attendono comunicati ufficiali.

L'aggressore intanto è stato messo in manette e verrà processato per direttissima.