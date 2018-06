Capri, tentata truffa ai danni di diversi anziani

Finora una sola truffa è andata a buon fine, la scorsa settimana: i truffatori sono riusciti a ottenere oltre seimila euro da un'anziana insegnante caprese. Il trucco è sempre il solito: chiamano a casa fingendo di essere i figli o i nipoti della vittima, e chiedono soldi che sarebbero necessari per risolvere situazioni di pericolo. Con questo stratagemma i truffatori hanno frodato la vittima, che si è recata all'ufficio postale per prelevare la somma e l'ha poi consegnata a un presunto amico che si era recato sul posto. Qualche ora dopo la donna, realizzata la truffa subita, ha denunciato tutto ai carabinieri. In diverse zone di Capri questo tipo di truffa si ripete da giorni: per fortuna in molti, dopo aver ricevuto la telefonata, hanno preferito non fidarsi. La polizia invita tutti coloro che hanno subito lo stesso titpo di truffa a informare le forze dell'ordine.