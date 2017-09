Pioggia e mare mosso: aliscafi a intermittenza per Capri

Venerdì scorso il violento nubifragio costrinse le autorità a disporre lo sgombero per una decina di famiglie capresi, a Marina Piccola. Le famiglie sono ancora in attesa di sistemazione ma questa mattina, dopo una notte di pioggia battente, a Capri si registrano ancora disagi. Il forte vento e il mare mosso hanno rallentato i collegamenti marittimi: al momento le partenze dei traghetti sono regolari, a singhiozzo invece gli aliscafi. Nel pomeriggio dovrebbero peggiorare le condizioni del mare.

I residenti lamentano inoltre strade allagate, rese quasi inaccessibili, e traffico veicolare in tilt in diverse zone dell'isola.