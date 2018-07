Capri, anziana donna nella ressa cade in mare: la salva il figlio

Una 74enne di San Giuseppe Vesuviano è caduta nelle acque antistanti il porto di Capri. La donna era appena arrivata sull'isola azzurra, in compagnia della famiglia, quando nella confusione di turisti e bagagli, è finita in acqua, forse spinta da qualche turista distratto. La donna, che non sa nuotare, è riuscita ad attirare l'attenzione dei turisti, e il figlio non ha esitato a tuffarsi per mettere in salvo la madre.



La notizia è riportata da il Fatto Vesuviano. La donna era giunta a Capri per partecipare all'inaugurazione di un locale gestito dalle figlie.