"Smetta di fumare e metta la mascherina": in Circum passeggero manda capotreno in ospedale

Episodio violento in Circumvesuviana. Oggi intorno alle 13, presso la stazione di Bellavista (Portici) sul treno che da Poggiomarino va verso Napoli, un capotreno è stato colpito da una testata al volto.

Ad aggredirlo e a mandarlo in ospedale è stato un viaggiatore, al quale il capotreno aveva chiesto di smettere di fumare e di indossare la mascherina obbligatoria.

Erano stati alcuni turisti a chiamare il capotreno e a segnalargli che un passeggero stesse fumando senza indossare la mascherina. Poco dopo l'aggressione, violenta.

L'uomo è stato bloccato e portato in commissariato dalla polizia. È uno straniero, senza documenti e quindi al momento non identificato. Il capotreno è invece finito al Loreto Mare dove è stato sottoposto ad una Tac. È in buone condizioni.