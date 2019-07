Capodoglio morto sulla spiaggia, la scoperta a Licola

Alle prime ore dell'alba, sull'arenile di Licola, è stata ritrovata la carcassa di un capodoglio. Il cadavere del mammifero, lungo alcuni metri ed in avanzato stato di decomposizione, si era arenato nel corso della notte.

A giudicare dalle prime notizie pare il capodoglio fosse piccolo, e che sia rimasto a lungo in acqua dopo la morte. Gli accertamenti del caso verranno portati avanti da Asl e Capitaneria di Porto.

La spiaggia in questo periodo è particolarmente frequentata da bagnanti, e non è nuova a questo tipo di ritrovamenti. Tre anni fa venne ritrovato in zona un delfino, in quel caso in buono stato di conservazione.