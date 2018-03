Quindicenne napoletano a volto coperto e armato: lo ferma il poliziotto fuori servizio

Un poliziotto fuori servizio notava oggi in zona Capodimonte un ragazzino, con volto coperto, che impugnava un coltello nella mano destra. Il poliziotto interveniva e, dopo aver disarmato il giovane, un 15enne, allertava la sala operativa della Questura. Sul posto, in ausilio al poliziotto, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti del Commissariato di Polizia “San Carlo Arena” che hanno condotto in Questura il 15enne.

Il coltello, del tipo butterfly, con manico di 13 centimetri e lama lunga 10 centimetri, è stato sequestrato. Il 15enne è stato denunciato, in stato di libertà, ed affidato alla madre.