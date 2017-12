Anm, ancora incerto il servizio per la notte di Capodanno

Ancora incerta la situazione per quanto riguarda la mobilità a Capodanno. Soltanto domani si saprà se i cittadini napoletani e i molti turisti che vorranno assistere al Capodanno in piazza potranno usufruire dei mezzi di trasporto dell'ANM. Al tavolo di ieri, chiesto dai sindacati e convocato a Palazzo San Giacomo, amministrazione e sindacati non hanno raggiunto l'accordo sullo straordinario festivo.

Questa mattina, l'amministratore della partecipata comunale, Ciro Maglione, ha fatto partire un "interpello" ai lavoratori per capire se ci sono volontari per lo straordinario di Capodanno.

Il contratto di Anm, infatti, non prevede, al momento, i turni notturni e dunque dipende tutto dalla disponibilità dei lavoratori a voler lavorare la notte del 31. Soltanto se un numero sufficiente di dipendenti darà la propria disponibilità, metro e funicolari saranno aperte e funzionanti.

I lavoratori di Anm dovranno far conoscere la propria decisione entro le ore 12 del 29 dicembre. L'azienda ricorda che il prolungamento del servizio era stato caldeggiato anche dal Comitato per l'Ordine e la sicurezza dello scorso 14 dicembre per fornire un contributo alla sicurezza in occasione dei festeggiamenti della notte del 31 dicembre.