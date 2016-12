Presentato il Capodanno a Napoli: "Sarà una notte speciale"

1 / 9

Una grande festa, dalle 21 del 31 dicembre fino all'alba del 1° gennaio 2017. Questo e molto altro sarà la lunga notte del Capodanno a Napoli. Tanti, infatti, gli eventi previsti in città per congedarsi dal vecchio anno e per dare il benvenuto al nuovo.

Il clou con il tradizionale concerto in Piazza del Plebiscito, che vedrà come protagonisti gli Stadio, Clementino, i Tiromancino, Franco Ricciardi, Valero Jovine, Andrea Sannino ed il Coro della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli. Sul palco a condurre ci saranno Pippo Pelo, Adriana e Max Giannini, gli speaker di Radio Kiss Kiss, sponsor dell'evento, che andrà in diretta radiofonica proprio su Kiss Kiss e anche in diretta televisiva su Tv Luna. Si parte alle ore 21,00.

La progettazione dell'inedito palco (200 mq di ledwall, 150 teste mobili) è stato affidata allo scenografo Riccardo Bocchini (noto per i suoi lavori al Festival di Sanremo) e al direttore della fotografia Marco Lucarelli.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CAPODANNO A NAPOLI

