Cronaca San Ferdinando / Piazza Plebiscito

Grande festa a Napoli per l'arrivo del 2017: folla oceanica in Piazza Plebiscito

La città ha accolto il nuovo anno con grandi festeggiamenti per tutta la notte. Grande successo per il concertone in piazza con gli Stadio, Clementino, i Tiromancino, tra gli altri