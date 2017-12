Capodanno di sangue, ferito un 12enne sul balcone di casa

Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due proiettili alle gambe, mentre si trovava sul balcone di casa in via Stadera.

È stato trasportato con mezzi privati al Loreto Mare dove ha ricevuto le prime cure, per essere poi trasferito al Santobono. Non versa in pericolo di vita. A sparare in aria, per festeggiare il nuovo anno, secondo quanto trapela, alcuni ragazzini.