Botti illegali a piazza Garibaldi e Scampia: sequestrati 3 quintali di fuochi

Gli Agenti della Polizia Investigativa Centrale e del Reparto Tutela Ambientale della Polizia Locale hanno individuato a ridosso di Piazza Garibaldi, nella zona delle "Case Nuove", un deposito di fuochi pirotecnici in un locale terraneo all'interno di un edificio, sequestrando materiale esplodente per circa 3 quintali rinvenendo tra le confezioni molti manufatti la cui vendita, cessione ed utilizzo sono assolutamente vietate.

A Scampia e sul Viale Umberto Maddalena il Reparto Tutela Ambiente ha sequestrato fuochi pirotecnici illegali posti in vendita in forma ambulante. Gli agenti del reparto ambientale hanno individuato i prodotti che stavano per essere posti in vendita da parte di due soggetti, denunciandoli all'Autorità Giudiziaria e sequestrando circa 500 confezioni di materiale esplodente pericoloso con divieto di libera vendita, cedibili ed utilizzabili esclusivamente da professionisti, soggetti titolari di porto d’armi, nulla osta o abilitazione e solo per manifestazioni professionali debitamente autorizzate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

I prodotti esplodenti in sequestro saranno consegnati agli Artificieri per la distruzione.