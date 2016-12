Capodanno di Gigi D’Alessio a Civitanova: è allarme sicurezza

1 / 2

Allerta in tutto il Paese in seguito all'attentato di Berlino. Gli occhi sono puntati anche sul concerto di fine anno con Gigi D’Alessio in piazza XX Settembre a Civitanova Marche. Attese almeno 30mila persone per la notte del 31 che verrà trasmessa in diretta da Canale 5.

La prefettura, si legge su IL Resto del Carlino, vuole capire quali sono i numeri che l’organizzazione si attende in termini di presenze: lo scopo è ovviamente predisporre un dispositivo di mezzi e uomini sufficienti a fare fronte alla massa di fan. Il Comune dovrà poi fornire alla prefettura anche i numeri del personale che può mettere a disposizione sia di giorno che di notte.