Caos movida: l'allarme dei residenti

Con il ritorno della stagione estiva arrivano anche le proteste degli abitanti dei quartieri centri nevralgici della movida napoletana. Chiaia, via Aniello Falcone, Bagnoli, il centro storico. Tutti punti ad alta concentrazione di giovani le cui notti rumorose rendono impossibile la vita dei residenti di queste zone. L'allarme viene lanciato sia dalle persone del posto che dalle forze dell'ordine. Due volanti della polizia sono costrette a fronteggiare ogni notte migliaia di ragazzi ubriachi a piazza Bellini.

In altre zone della città, come piazza Sannazzaro addirittura sono stati segnalati ragazzi che sniffano davanti a tutti. Per far fronte a questo problema è stata interpellata l'assessore ai Giovani ed alla Polizia municipale, Alessandra Clemente che ha incontrato il “Comitato per la quiete pubblica e la vivibilità cittadina”. Due ore di incontro con tante critiche e diverse proposte. Si spera nell'intervento del comune e nella collaborazione con i cittadini.