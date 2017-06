Cantone: "Sono molto preoccupato per la stazione Tav di Afragola"

"Come cittadino e utente sono preoccupato perché la stazione Tav di Afragola è un volano importante per quella ampia zona della provincia di Napoli". Così Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Anticorruzione, commentando l'ipotesi della presenza di rifiuti tossici interrati nei suoli su cui è sorta la stazione dell'Alta velocità ferroviaria di Afragola.

"Si tratta di ipotesi di reati di tipo ambientale che quindi non riguardano l'Anac, ma è molto importante che la magistratura faccia la sua parte", ha sottolineato Cantone a margine del seminario sulla corruzione organizzato in via Depretis dalla Guardia di Finanza.

